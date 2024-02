Microbot Medical Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Microbot Medical Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 1,28 USD liegt 27,27 Prozent unter dem GD200 von 1,76 USD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,32 USD, wodurch ein Abstand von -3,03 Prozent resultiert und somit ein "Neutral"-Signal vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Microbot Medical Aktie beträgt 47,37 und 48,86 (RSI25) für 7 bzw. 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Microbot Medical Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 65 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Im Branchenvergleich hat die Microbot Medical Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 2,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -67,75 Prozent im Branchenvergleich. Zusätzlich lag die Aktie 59,36 Prozent unter der mittleren Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.