Microbot Medical Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die aktuelle Dividendenpolitik von Microbot Medical liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Mit einem Unterschied von 89,1 Prozentpunkten (0 % gegenüber 89,1 %) bekommt die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht". In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Microbot Medical-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50,99 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,2. Bezüglich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 34 auf, was bedeutet, dass die Börse 34,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Microbot Medical zahlt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99 liegt das KGV um 65 Prozent niedriger, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Microbot Medical diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

