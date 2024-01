Microbix Biosystems Aktie: Das war ja klar …

Die kanadische Biotechnologiefirma Microbix Biosystems hat in letzter Zeit eine Reihe von Bewertungen erhalten, die sich auf verschiedene Aspekte der Aktie konzentrieren. Beginnend mit der Dividendenrendite, liegt diese derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,34 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei +29,03 Prozent, was erneut als "Gut"-Signal eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich neutral, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Microbix Biosystems aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,36 Prozent erzielt, was 17,19 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologie-Branche beträgt -25 Prozent, wobei Microbix Biosystems aktuell 12,36 Prozent unter diesem Wert liegt.

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.