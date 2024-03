Microbix Biosystems Aktie: Das ist ein Knall!

Der Biotechnologie-Unternehmen Microbix Biosystems schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche. Der Unterschied beträgt 1,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,88 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microbix Biosystems bei 15,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Microbix Biosystems in den letzten Monaten übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Einschätzung zu Microbix Biosystems abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv. Von insgesamt 1 Bewertung liegen keine negativen Einschätzungen vor. Auch das Kursziel der Analysten für die Microbix Biosystems liegt im Durchschnitt bei 0 CAD, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs um -100 Prozent entwickeln wird, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Microbix Biosystems, mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenpolitik, einer unterbewerteten Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien und einer insgesamt positiven Einschätzung durch Analysten.