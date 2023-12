Microbix Biosystems Aktie: Ein handfester Grund

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Microbix Biosystems eingestellt waren. In den letzten fünf Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Microbix Biosystems daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Microbix Biosystems derzeit bei 0,34 CAD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,38 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von +11,76 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu hat der GD50 derzeit ein Niveau von 0,31 CAD angenommen, was einer Differenz von +22,58 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume also eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,45 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der einen Wert von 32 aufweist. Somit wird die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Microbix Biosystems als überbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,82 gehandelt wird, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 17,8 entspricht. Auf fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.