Microbix Biosystems Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Microbix Biosystems zeigte in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 10,81 Prozent. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen eine Outperformance von +13,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen sind. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Microbix Biosystems mit 15,5 Prozent über dem Durchschnitt von -4,69 Prozent im letzten Jahr. Dies führte zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Microbix Biosystems 0,34 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,38 CAD aufwies. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,76 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,39 CAD, was zu einem Abstand von -2,56 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. In der Gesamtbetrachtung erhält die Aktie daher die Note "Gut".

Die Analysten haben der Aktie von Microbix Biosystems in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten als "Gut".

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie von Microbix Biosystems ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,24, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 21 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".