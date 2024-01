Micro-X Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Bewertung von Aktienkursen durch Analysten berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Untersuchung von Micro-x auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Micro-x beträgt 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse der Micro-x-Aktie ergab einen Durchschnitt von 0,11 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,105 AUD, was einem Unterschied von -4,55 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,12 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Zusammenfassend erhält Micro-x in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.