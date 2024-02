Micro-X Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Micro-x unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Micro-x in den letzten 7 Tagen überkauft waren, mit einem RSI von 80. Dies führt zu einer negativen Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Situation an, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Micro-x bei 0,115 AUD derzeit +4,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +4,55 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Micro-x in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Micro-x wurden in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Neutral" bewertet.