MicroStrategy schlägt wieder zu: Neuer Großeinkauf von Bitcoin

Bitcoin-Rausch: MicroStrategy stockt mitten in Rekordjagd Portfolio auf – Kryptomarkt im Fokus.

Der Softwarekonzern hat bekanntgegeben, dass er weitere 12.000 Bitcoins erworben hat, was einer Investition von rund 821,7 Millionen US-Dollar entspricht. Der MicroStrategy-CEO Michael Saylor verkündete die Nachricht auf der Plattform "X" zu Beginn der neuen Handelswoche. Diese neueste Investition erhöht den Gesamtwert der Bitcoin-Bestände des Unternehmens auf beeindruckende 6,91 Milliarden US-Dollar. Der Durchschnittspreis für die erworbenen Coins wurde dabei auf 33.706 US-Dollar beziffert.

Zum Zeitpunkt des Kaufs lag der Kurs für einen Bitcoin bei etwa 68.477 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen immer noch großes Vertrauen in die Kryptowährung hat, trotz des starken Kursanstiegs in den letzten Monaten. Inzwischen wird ein Bitcoin bereits bei rund 71.600 US-Dollar gehandelt, was einer deutlichen Wertsteigerung entspricht. Seit Anfang März 2024 besitzt MicroStrategy insgesamt 205.000 Bitcoins, die derzeit einen Gesamtwert von 14,7 Milliarden US-Dollar haben.

Als Unternehmen, das im Softwaresegment tätig ist und Business Intelligence-Lösungen anbietet, hat sich MicroStrategy einen beeindruckenden Ruf als einer der größten Bitcoin-Investoren aufgebaut. Angesichts der starken Kursentwicklung am Kryptomarkt ist es daher nicht verwunderlich, dass auch die Aktie des Unternehmens kräftige Kursgewinne verzeichnet. Seit Jahresbeginn ist der Wert der Aktie um 145 Prozent gestiegen, während er auf Sicht von zwölf Monaten sogar um fast 600 Prozent zugelegt hat.

Am Montag setzte die Rally der MicroStrategy-Aktie ihre positive Entwicklung fort. Im NASDAQ-Handel stieg der Wert der Aktie zeitweise um 4,11 Prozent auf 1.484,23 US-Dollar. Diese Zahlen zeigen, dass sowohl das Vertrauen in Bitcoin als auch in das Unternehmen selbst ungebrochen stark sind und sich weiterhin auf einem hohen Niveau befinden.

