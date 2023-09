MicroStrategy Quartalszahlen Vorschau: Was Aktionäre vom 3. Quartal erwarten können

In nicht einmal zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen MicroStrategy seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Aktie von MicroStrategy im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen, in 55 Tagen, werden alle gespannt sein, ob die Erwartungen erfüllt werden. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 4,59 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal 2022 konnte MicroStrategy einen Umsatz von 116,32 Mio. EUR verzeichnen, während nun mit einem Rückgang um -0,60 Prozent auf 117,27 Mio. EUR gerechnet wird.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +131,00%...