MicroStrategy Quartalszahlen: Umsatzprognose und Kursentwicklung verstehen

Artikel:

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen MicroStrategy, mit Sitz in Tysons Corner, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die MicroStrategy Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 88 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von MicroStrategy. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,54 Mrd. EUR und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 hatte MicroStrategy einen Umsatz von 113,75 Mio. EUR erzielt und nun wird ein Anstieg um +0,40 Prozent auf 115,87 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll...