MicroStrategy Quartalsbericht: Umsatzerwartungen und Aktienprognosen im Fokus

In nicht mehr als 111 Tagen wird das in Tysons Corner, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen MicroStrategy seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Diese Nachricht hat sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt aufhorchen lassen. Was können wir von den Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die MicroStrategy-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beeindruckende 4,87 Milliarden Euro. Die Vorstellung der Quartalszahlen vor Börseneröffnung in nur noch 111 Tagen verspricht somit eine spannende Angelegenheit zu werden. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser allerdings davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte MicroStrategy noch einen Umsatz...