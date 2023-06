MicroStrategy Quartalsbericht: Experten erwarten Umsatzplus und Kursentwicklung

MicroStrategy, das in Tysons Corner in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen, wird in 30 Tagen seinen Quartalsbericht für das 2. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der MicroStrategy-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der MicroStrategy-Aktie beträgt derzeit 3,84 Mrd. EUR. Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen erwartet, was viele Anleger und Analysten neugierig macht. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren führende Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz von MicroStrategy noch 111,43 Mio. EUR, nun wird ein Anstieg um +1,70 Prozent auf 113,37 Mio. EUR erwartet. Der bisherige Verlust soll sich ebenfalls deutlich reduzieren und voraussichtlich um...