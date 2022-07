MicroStrategy: Ist Bitcoin die beste Absicherung in Inflationszeiten?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Michael Saylor, CEO von MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), nahm auf Twitter Inc (NYSE:TWTR) Stellung zu den neuesten jährlichen Inflationsdaten und was diese für Bitcoin (CRYPTO: BTC) bedeuten. Hyperinflation hat schwere Folgen! Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 hat die US-Regierung eine große Menge an Geld in die US-Wirtschaft gepumpt. Dies führte zu einer Hyperinflation. Infolgedessen sieht sich die US-Wirtschaft derzeit… Hier weiterlesen