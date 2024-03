MicroStrategy-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Microstrategy wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55,26. Dies entspricht einer Unterbewertung von etwa 45 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Microstrategy waren. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vermehrt positive Themen zu beobachten, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Microstrategy derzeit überverkauft ist, basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Charttechnisch betrachtet zeigt sich, dass der Schlusskurs der Microstrategy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 229,91 Prozent gestiegen ist. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.