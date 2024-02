MicroStrategy Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Microstrategy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 84,09 Prozent, was mehr als 497 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Software" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,14 Prozent, während Microstrategy mit 88,23 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Microstrategy liegt bei 23,86, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Laut Analysten wird die Microstrategy-Aktie derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 520 USD, was einem Abwärtspotential von -11,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Microstrategy eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Auf fundamentaler Basis wird Microstrategy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,9, was einen Abstand von 72 Prozent zum Branchen-KGV von 56,86 bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.