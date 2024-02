MicroStrategy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Microstrategy beträgt 23,45, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 66,92, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Microstrategy im vergangenen Jahr eine Rendite von 117,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt sie jedoch 463,65 Prozent unter dem Durchschnitt (581,48 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -1,5 Prozent, wobei Microstrategy aktuell 119,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 27,45 ist die Aktie von Microstrategy im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Software" (56,63) um 52 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Microstrategy besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt erhält Microstrategy auf Basis des RSI, des Branchenvergleichs, der fundamentalen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.