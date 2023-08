MicroStrategy Aktie nahe Unterstützung: Quartalsbilanz und Analystenprognose im Fokus

Die Aktie hat in den letzten Wochen einen leichten Abwärtstrend verzeichnet und bewegt sich aktuell nahe der Unterstützung bei 376,00 EUR. Sollte diese Marke halten, könnte die Aktie wieder nach oben drehen und potenziell die Widerstandsmarke bei 407,06 EUR erreichen. Ein Durchbrechen der Unterstützung könnte jedoch zu weiteren Verlusten führen.

Fazit: Die Quartalsbilanz von MicroStrategy wird mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, aber einem deutlich verbesserten Gewinn im Jahresvergleich. Aktionäre dürften gespannt auf die Zahlen reagieren und könnten aufgrund der positiven Prognosen der Analysten von langfristigen Gewinnen profitieren. Charttechnisch ist kurzfristig eine Unterstützung bei 376,00 EUR zu beachten.

