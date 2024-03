MicroStrategy Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der RSI von Microstrategy liegt bei 30,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 31,91 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird das Rating daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Microstrategy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche, mit einem Unterschied von 2,19 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Stimmungsbild für Microstrategy hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert, was eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium ergibt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammengefasst erhält Microstrategy für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Microstrategy derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 454,94 USD, während der Kurs der Aktie bei 1051,01 USD liegt, was einer Abweichung von +131,02 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 643,4 USD, was einer Abweichung von +63,35 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".