MicroStrategy Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten zwei Wochen wurde Microstrategy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt dies die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) erscheint Microstrategy aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,9, was einen Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,86 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Microstrategy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 409,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 587,81 USD deutlich darüber (Unterschied +43,39 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (550,49 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,78 Prozent). Somit wird die Microstrategy-Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Von Analysten wird die Microstrategy-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut" bewertet. Aus den letzten zwölf Monaten setzen sich die Bewertungen aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 520 USD, was einem Abwärtspotential von -11,54 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Microstrategy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.