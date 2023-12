MicroStrategy Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Dividendenrendite von Microstrategy wird derzeit mit 0 Prozent bewertet, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhalten sie von Analysten eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen von den Analysten positiv eingeschätzt, da sie 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen erhalten haben. Es gab jedoch keine neuen Analystenupdates in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Microstrategy liegt bei 460 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von -19,36 Prozent entspricht, und daher erhalten sie eine schlechte Bewertung.

Im Gegensatz dazu beträgt das KGV von Microstrategy 30,44, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und daher erhält Microstrategy auf dieser Grundlage eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Microstrategy vor allem negativ diskutiert. Die Anleger zeigten an fünf Tagen positive und an sechs Tagen negative Stimmung, was in den letzten ein bis zwei Tagen ebenfalls zu einer negativen Einschätzung führte. Daher erhält das Unternehmen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine negative Bewertung.