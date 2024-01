MicroStrategy Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Microstrategy ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Microstrategy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,95, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,75, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktien wird durch das Sentiment und den Buzz gemessen. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Microstrategy zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Microstrategy also die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Microstrategy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 117,83 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 7,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +110,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Microstrategy um 108,58 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung für die Microstrategy-Aktie ist aktuell "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 460 USD, was einem Abwärtspotential von -2,17 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Microstrategy also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.