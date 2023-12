MicroStrategy Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Microstrategy heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass Microstrategy weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Microstrategy weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 37,34), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für das Microstrategy-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Microstrategy als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 30,44 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 67,83 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Microstrategy. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Microstrategy für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt nur schwache Aktivität im Netz. Daher erhält Microstrategy für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was gleichbedeutend mit einer "Schlecht"-Einstufung ist. Insgesamt ergibt sich damit für Microstrategy ein "Schlecht"-Wert.