MicroStrategy Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microstrategy liegt bei 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Softwarebranche (KGV von 56,4) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Einschätzung der Stimmung der Anleger spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die soziale Medien eine Rolle. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Microstrategy auf sozialen Plattformen positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Microstrategy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Microstrategy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 403,64 USD. Der letzte Schlusskurs von 501,21 USD weicht somit um +24,17 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittskurs 548,96 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -8,7 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Microstrategy-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.