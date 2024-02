MicroStrategy Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Softwarefirma Microstrategy hat eine Dividendenrendite von 0 %, was 2,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird der Ertrag als niedrig bewertet und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".

Bei der Analyse von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Microstrategy auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Microstrategy-Aktie sich neutral verhält. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 21,56, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 38,21 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" im Hinblick auf den Relative Strength Indikator.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microstrategy beträgt 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche (Durchschnitt KGV 58) als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.