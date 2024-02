MicroStrategy Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Microstrategy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten zu Microstrategy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 460 USD, während der letzte Schlusskurs bei 503,48 USD lag, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -8,64 Prozent hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat sich die Aktie von Microstrategy mit einer Rendite von 117,83 Prozent deutlich besser entwickelt. In der "Software"-Branche konnte die Aktie ebenfalls mit einer Rendite von 118,49 Prozent überzeugen, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild bei Microstrategy hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Microstrategy im Vergleich zur Branche "Software" mit einer Rendite von 0 % schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Microstrategy basierend auf den Analystenbewertungen, der Branchenvergleich, dem Sentiment und der Dividende.