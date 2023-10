MicroStrategy Aktie: Spannung vor Quartalszahlen - Umsatz- und Gewinnprognose deutet auf starke Entwicklung hin

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz von MicroStrategy für das 4. Quartal steht in nur noch 117 Tagen an. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des in Tysons Corner, Vereinigte Staaten ansässigen Unternehmens. Wie wird sich die MicroStrategy Aktie im Vergleich zum letzten Jahr entwickeln?

Vor Börseneröffnung wird die MicroStrategy Aktie ihre neuen Quartalszahlen vorstellen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,41 Mrd. EUR gibt es große Erwartungen an das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte MicroStrategy einen Umsatz von 126,30 Mio. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +77,16 Prozent auf 223,75 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bislang negative Gewinn soll sich...