MicroStrategy Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Softwareunternehmen Microstrategy hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 280,67 Prozent erzielt. Das ist eine beträchtliche Outperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche, die im Durchschnitt nur um 10,82 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum gesamten Informationstechnologiesektor lag die Rendite von Microstrategy mit 9,19 Prozent deutlich höher, nämlich um 271,48 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Microstrategy jedoch um 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird als 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau angegeben. Bei dieser Kennzahl wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, und in diesem Fall fällt das Ergebnis negativ aus.

Fundamental betrachtet wird Microstrategy im Vergleich zur Branche als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,24 ist die Aktie deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 58,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Microstrategy liegt bei 40,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt gesehen zeigt Microstrategy eine starke Performance im Vergleich zur Branche und zum Technologiesektor, wird jedoch in Bezug auf die Dividendenrendite und den RSI als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.