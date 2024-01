MicroStrategy Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das US-amerikanische Unternehmen MicroStrategy wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,45, was unter dem Branchendurchschnitt von 55,45 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete MicroStrategy eine Performance von 117,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 7,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +110,28 Prozent im Branchenvergleich für MicroStrategy. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von MicroStrategy mit 108,58 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist MicroStrategy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung rund um die Aktien von MicroStrategy wird auch untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beitragsanzahl unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von MicroStrategy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.