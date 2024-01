MicroStrategy Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Softwareanbieter Microstrategy schüttet derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent eine Dividendenrendite von 0 % bedeutet. Dies liegt 2,25 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert und resultiert in einer niedrigeren Rendite, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Gegensatz dazu wird die Aktie von Microstrategy aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,93 um 37 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 59,06, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Microstrategy-Aktie positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 655,81 USD, was einem Unterschied von +70,94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 383,65 USD entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Microstrategy überwiegend negativ diskutiert wurde. Dies setzte sich auch in den Gesprächen der letzten ein bis zwei Tage fort, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält Microstrategy gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Bewertung, wobei die fundamentale und technische Analyse eine positive Einschätzung zeigen, während das Anleger-Sentiment negativ ausfällt. Dies spiegelt sich in einer Gesamtbewertung von "Schlecht" wider.