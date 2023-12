MicroStrategy Aktie: Jetzt aber!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme negativer Kommentare über Microstrategy in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Microstrategy aktuell weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Überwiegend negative Themen dominierten die Diskussionen an acht Tagen, während an vier Tagen positivere Themen im Vordergrund standen. Die verstärkte negative Kommunikation über das Unternehmen führte zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie durch die Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Microstrategy mit 280,67 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,89 Prozent in der "Software"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Microstrategy mit 603,89 USD derzeit +22,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie auch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +62,68 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.