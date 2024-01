MicroStrategy Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Microstrategy liegt bei 32,17, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und damit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was auch als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Microstrategy verläuft aktuell bei 377,66 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 631,62 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +67,25 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt, dass der GD50 derzeit bei 511,8 USD liegt, was für die Microstrategy-Aktie eine Differenz von +23,41 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten Empfehlungen für die Microstrategy ausgesprochen haben, sehen insgesamt eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich ein "Gut", da 3 Buy, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für die Microstrategy bei 460 USD, was bedeuten würde, dass der Aktienkurs sich um -27,17 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 631,62 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Microstrategy mit einer Rendite von 280,67 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,43 Prozent verzeichnete, liegt Microstrategy mit 269,24 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.