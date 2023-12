MicroStrategy Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Softwarefirma Microstrategy schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,3 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,3 % ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine schwache Aktivität und eine negative Stimmungsänderung für die Aktie von Microstrategy. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Microstrategy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 30,44 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" ist. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie die Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.