MicroStrategy Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten zwölf Monaten liegen für Microstrategy drei positive, keine neutralen und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen beträgt 460 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -23,83 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält die Microstrategy-Aktie eine neutrale Empfehlung von Analysten.

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über Microstrategy in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 34,66 keine überkauften oder überverkauften Signale. Somit erhält die Aktie nach RSI-Bewertung insgesamt ein neutrales Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microstrategy beträgt 36, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.