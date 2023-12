MicroStrategy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Anleger-Sentiment gegenüber der Microstrategy-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Laut dem Anleger-Stimmungsbarometer waren an fünf Tagen positive Diskussionen zu verzeichnen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Microstrategy bei 360,35 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 570,41 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +58,29 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 461,73 USD, was einer Distanz von +23,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Microstrategy derzeit bei 30,44 liegt und damit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen ergibt sich ein gemischtes Bild. Während in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen für die Microstrategy-Aktie ausgesprochen wurden, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 460 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um -19,36 Prozent fallen wird, da er zuletzt bei 570,41 USD notierte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine "Neutral"-Einstufung.