MicroStrategy Aktie: Enormes Potenzial ....

Im letzten Jahr haben Analysten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Microstrategy abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. In den letzten 30 Tagen gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 755 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1484,23 USD einem möglichen Rückgang um 49,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhalten die Aktien eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Microstrategy derzeit niedrigere Dividenden aus (0 % gegenüber 2,19 %), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Microstrategy. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Microstrategy sowohl auf kurzfristiger (RSI7) als auch auf langfristiger Basis (RSI25) positiv bewertet wird, was zu einem Gesamtranking "Gut" führt.