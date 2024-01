MicroStrategy Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung der Anleger gegenüber Microstrategy bleibt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über das Unternehmen gesprochen, aber an bestimmten Tagen dominierten auch positive oder negative Themen. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Microstrategy als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,45 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" weist im Vergleich einen Wert von 55,45 auf, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Microstrategy als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und weist für die Microstrategy-Aktie einen Wert von 86,95 für den RSI7 und 60,75 für den RSI25 auf. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die langfristige Stimmungslage der Anleger und Investoren im Internet zeigt, dass die Aktivität bezüglich Diskussionen über Microstrategy unterdurchschnittlich ist. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Microstrategy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Schlecht".