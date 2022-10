Michter's Distillery bringt 2022er-Abfüllung von 20-jährigem Bourbon auf den Markt

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) -Der Master Distiller Dan McKee und die Master of Maturation von Michter's, Andrea Wilson, haben die Markteinführung 20 Year Kentucky Straight Bourbon genehmigt. Die Vertriebshändler und Importeure von Michter's werden Anfang November mit der Auslieferung der Ausgabe 2022 beginnen.„Das ist ein Whisky, auf den ich mich wirklich freue, wenn Dan und Andrea ihn auf den Markt bringen", erklärte der Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. „Dass ein 20 Jahre alter Bourbon so viele wunderbare Eigenschaften hat, ohne übermäßig holzig zu sein, ist bemerkenswert."Die älteren Fässer in den Lagerhäusern der Brennereien von Michter's werden vom Produktionsteam genau überwacht. McKee erklärte: „Es sind Abfüllungen wie der 20-jährige Kentucky Straight Bourbon, die mich aufgrund der besonderen Sorgfalt, die den älteren Fässern zuteil wird, stolz auf unser Reifungsteam und seine harte Arbeit bei der Reifung dieser wunderbaren Whiskys machen."Die letzte Abfüllung von Michter's 20 Year Bourbon aus der Destillerie erfolgte vor einem Jahr. „Es ist eine große Ehre, zusammen mit unserem Master Distiller Dan McKee und unserem unglaublich talentierten Team am Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon zu arbeiten. Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Bestände für diese Sonderedition zu prüfen und sind begeistert von der Komplexität des Geschmacks und der Qualität. Wir bemühen uns um ein dynamisches Erlebnis, das zu einem unvergesslichen Whiskey-Erlebnis führt, und die diesjährige Abfüllung wird uns nicht enttäuschen", so Wilson.Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von beispielloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michterʼs-Portfolio umfasst Bourbon, Rye und American Whiskey, die alle in limitierter Auflage hergestellt werden und voll und ganz ausgereift sind. Der Alkoholgehalt dieser Version 2022 liegt bei 114,2 Proof, und der empfohlene Einzelhandelspreis in den Vereinigten Staaten pro 750-ml-Flasche beträgt 1.200 USD. Für weitere Informationen bitte besuchen Sie www.michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und Twitter.jmagliocco@michters.comKontakt:Joseph J. Magliocco502-774-2300 Durchwahl 580jmagliocco@michters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1923283/Michter_s_20_Year_Bourbon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/michters-distillery-bringt-2022er-abfullung-von-20-jahrigem-bourbon-auf-den-markt-301654271.htmlOriginal-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuell