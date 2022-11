Michelscom GmbH: Ab sofort auch TÜV-zertifiziert

Koblenz (ots) -Niclas Michels ist der Geschäftsführer der Michelscom GmbH und Experte auf dem Gebiet des Onlinemarketings. Zusammen mit seinem Team hilft er Handwerksbetrieben sowie Industrie- und Bauunternehmen dabei, mit digitalem Marketing auf sich aufmerksam zu machen und im Wettbewerb um die besten Fachkräfte immer einen Schritt voraus zu sein.Die Mitarbeitergewinnung wird heute gerade für kleine und mittelständische Unternehmen aus Handwerk, Bau und Industrie immer wichtiger. Trotz voller Auftragsbücher hält sich die Freude in Grenzen. Schließlich birgt der Personalmangel zunehmend Schwierigkeiten. Niclas Michels kennt die Situation am deutschen Bewerbermarkt genau. "Klassische Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung funktionieren heute nicht mehr, da die jungen Fachkräfte selten aktiv auf Jobsuche sind", erklärt der Gründer der Michelscom GmbH.Stattdessen müsse man heute vor allem online für die potenziellen Kandidaten sichtbar werden und bleiben. Dafür arbeitet das junge Team unter Geschäftsführer Niclas Michels mit moderner digitaler Technologie. "Mit unseren Kampagnen in sozialen Medien können wir gezielt die wechselwilligen Arbeitnehmer erreichen, die unsere Kunden sich wünschen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, möchten wir auch unseren eigenen Wachstumskurs fortsetzen und unser Team mit jungen und motivierten Talenten weiter verstärken", berichtet der Gründer der Koblenzer Agentur. Dass das Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell erfolgreich ist und die Belange seiner Kunden seriös und nachhaltig vertritt, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt: Der TÜV Süd hat die internen Geschäftsprozesse der Michelscom GmbH bewertet und deren hervorragende Qualität zertifiziert.Warum die Michelscom GmbH zu den Top-Arbeitgebern zähltDas Team rund um Geschäftsführer Niclas Michels ist insgesamt sehr jung, dynamisch und ambitioniert. Neben einer attraktiven Vergütung profitieren die Mitarbeiter damit auch von einer positiven Arbeitsatmosphäre und spannenden Projekten. "Unsere Mitarbeiter haben aktiven Einfluss auf Entscheidungsprozesse und die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten", so der Geschäftsführer. Auch auf enorme Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten dürfen sich Interessierte freuen. So investiert der Unternehmer nicht nur in interne Schulungen, sondern setzt auch ein Budget von 50.000 Euro ein, um seinen Mitarbeitern extern die besten Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung zu bieten. "Zusätzlich wird bei uns jeder Mitarbeiter mit der neusten Technik vom Apple MacBook, bis hin zum ergonomischen Arbeitsplatz ausgestattet", so Niclas Michels. Dies mache modernes Arbeiten zum Erlebnis.Aufstrebendes Unternehmen auf Expansionskurs"Wir befinden uns stark im Wachstum, was natürlich auch mit der immer größer werdenden Nachfrage zusammenhängt", erklärt der Geschäftsführer. Allein in den letzten drei Monaten konnte sich das Unternehmen über sechs neue Mitarbeiter freuen. Doch dem nicht genug - sie sind auch weiter auf Expansionskurs und suchen derzeit zehn neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Erfahrene und Quereinsteiger in den Bereichen Marketing, Social-Media-Marketing und auch im Vertrieb sowie der Neukundengewinnung. Doch auch Trainees, Backoffice-Kräfte, Praktikanten und Aushilfen im Personalmanagement sind herzlich willkommen. "Wichtig ist uns, dass die Bewerber interessiert, ambitioniert und motiviert sind und bereit sind, sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen", so Niclas Michels. "Auch Quereinsteiger müssen nicht befürchten, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Sie lernen bei uns von der Pike auf alles, was sie für ihren beruflichen Weg bei uns benötigen.""Wir stehen für einen hohen Qualitätsanspruch.""Bei allem, was wir tun, stehen unsere Kunden immer im Fokus", erklärt der Geschäftsführer der Michelscom GmbH. "Qualität hat damit oberste Priorität und sollte von jedem Mitarbeiter gelebt werden." Dies bescheinigt auch die Prüfung durch den TÜV Süd, von der das aufstrebende Unternehmen zertifiziert wurde. Die internen Prozesse zur Qualitätssicherung, dem Datenschutz und dergleichen entsprechen damit dem höchsten Standard. Das zeigt sich nicht nur für die Mitarbeiter von Vorteil, sondern spricht natürlich auch potenzielle Kunden an. "Unsere Kunden wissen, dass wir beste Arbeit leisten. Durch die TÜV-Zertifizierung wurde dies nun bestätigt. Unser ganzes Team trägt dazu bei, dass dies möglich ist - darauf bin ich persönlich sehr stolz", fügt Niclas Michels hinzu.Möchten auch Sie Teil des aufstrebenden und TÜV-zertifizierten Unternehmens werden und gemeinsam dazu beitragen, die Handwerksbranche bei der Mitarbeitergewinnung zu unterstützen? Melden Sie sich jetzt bei Niclas Michels (https://michelscom.de/) oder bewerben sich direkt über die Karriereseite (https://michelscom.recruitee.com/)!Pressekontakt:Michelscom GmbHNiclas MichelsE-Mail: info@michelscom.deWebseite: https://michelscom.deOriginal-Content von: Michelscom GmbH, übermittelt durch news aktuell