Michelmersh Brick Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für Anleger überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Michelmersh Brick gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Michelmersh Brick. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,92 Punkte, was darauf hindeutet, dass Michelmersh Brick momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,12, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird die Aktie für beide RSI-Werte als "Gut" eingestuft.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Michelmersh Brick mit einem Wert von 9,12 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Baumaterialien", der bei 36 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Analysten haben die Aktie der Michelmersh Brick in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 175 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 81,35 Prozent bedeutet. Auf Basis der Bewertung von Analysten ergibt sich somit insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Michelmersh Brick.