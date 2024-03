Michelmersh Brick Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Michelmersh Brick wurde von Analysten bewertet, wobei alle 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 72,41 Prozent steigen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 175 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 101,5 GBP liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Michelmersh Brick ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,23 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Baustoffbranche eine Unterbewertung signalisiert. Dies spiegelt sich auch in der Einstufung als "Gut" wider.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Michelmersh Brick in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -20,8 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +17,38 Prozent für Michelmersh Brick bedeutet. Sowohl in Bezug auf den Branchenvergleich als auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite des "Materialien"-Sektors wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Michelmersh Brick diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt insgesamt eine positive Richtung und daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment ebenfalls als "Gut" bewertet.