Michelmersh Brick Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Dividendenrendite von Michelmersh Brick liegt derzeit bei 5,2 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger weniger Rendite aus ihren Investitionen erhalten als in der "Baumaterialien"-Branche üblich. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Michelmersh Brick war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +4,25 Prozent. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Analysten geben Michelmersh Brick im Durchschnitt eine positive Bewertung. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive und keine negativen Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 175 GBP, was einer möglichen Steigerung um 88,17 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.