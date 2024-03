Michael und Lobna Schafhauser von der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH: So generieren Copywriter effektiv Kundenanfragen

Windorf (ots) -Die Kundengewinnung als Copywriter ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Einsatz, Geduld und Ausdauer erfordert. Doch auf lange Sicht lohnt es sich, die Extrameile zu gehen. Das wissen auch Michael und Lobna Schafhauser, die selbst als Copywriter tätig sind. Mit ihrem Programm helfen sie ihren Kunden dabei, sich als Copywriter ein unabhängiges Leben aufzubauen. Wie die Kundengewinnung als Copywriter gelingt, verraten die beiden Experten im Folgenden.Gutes Geld verdienen, sein eigener Chef sein und örtliche Unabhängigkeit genießen - das ist die Realität vieler Copywriter. Doch die Kundengewinnung kann eine echte Herausforderung sein - und ohne einen kontinuierlichen Strom an zahlungswilligen Kunden kann das Wachstum des Geschäfts ins Stocken geraten. "Ohne Zweifel sind Copywriter nach wie vor gefragt", sagt Michael Schafhauser, der gemeinsam mit Lobna Schafhauser die Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH gegründet hat. "Egal, ob sie neue Inhalte erstellen oder vorhandene Texte optimieren sollen, die Nachfrage ist groß. Doch wer Neukunden gewinnen will, muss vor allem eines: aus der Masse herausstechen.""Grundsätzlich gibt es unzählige Wege, um als Copywriter an Aufträge zu gelangen", ergänzt Lobna Schafhauser. "Doch oft bereitet das fehlende Wissen über die effektivsten Methoden Kopfzerbrechen. Dabei ist es mit einer strategischen Herangehensweise durchaus möglich, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, die das Geschäft nachhaltig stärken." Michael und Lobna Schafhauser sind selbst seit einigen Jahren als Copywriter tätig - und wissen daher genau, worauf es bei der Kundengewinnung ankommt. Inzwischen teilen sie ihr umfassendes Wissen und unterstützen auch andere Menschen dabei, sich als Copywriter ein erfolgreiches Business aufzubauen. In ihrem Programm vermitteln sie ihren Kunden alle notwendigen Fähigkeiten, um in kurzer Zeit durchzustarten und beeindruckende Umsätze zu erzielen. Eines der Themen, die dabei im Fokus stehen, ist die Kundengewinnung als Copywriter. Doch wie funktioniert diese am besten?Kundengewinnung am Beispiel von Michael SchafhauserWie die Kundengewinnung funktioniert, verdeutlicht Michael Schafhauser gern am eigenen Beispiel: Seinen ersten Kunden für Marketing- und Copywriting-Dienstleistungen gewann der Copywriter vor inzwischen etwa sieben Jahren. Alles begann, als er in einem Fitnessstudio in Wien im Gespräch mit einem anderen Mitglied stand, der Gründer eines Fitness-Unternehmens war. Zu dieser Zeit standen Michael und Lobna Schafhauser kurz vor der eigenen Selbstständigkeit - und waren daher auf der Suche nach potenziellen Kunden. Zu diesem Zweck hatten sie eine Liste mit Unternehmen erstellt, für die sie gern im Marketing und Copywriting tätig wären. Was Michael Schafhauser zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Fitnessstudio-Bekanntschaft war der Gründer eines dieser Unternehmen."Ich war entschlossen, das Fitness-Unternehmen als Kunden zu gewinnen", erzählt Michael Schafhauser. "Also habe ich einen kleinen Chatbot gebaut und ihn dem Gründer vorgestellt. Meine Initiative hat ihn beeindruckt, weshalb wir ein Treffen vereinbarten, um weitere Strategien zu besprechen. Schließlich haben wir uns auf eine monatliche Gebühr von 500 Euro geeinigt. Obwohl sich später herausstellte, dass dieser Betrag viel zu niedrig angesetzt war, war es ein Erfolg, denn wir haben es geschafft, den Kunden zu überzeugen und hochwertige Ergebnisse zu liefern."Die Erfolgsstrategie der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbHVon da an gingen Michael und Lobna Schafhauser noch einen Schritt weiter. Die Tatsache, dass sie ein Fitness-Unternehmen, bei dem es sich um einen namhaften Player in der Fitnessbranche handelte, als Referenz hatten, half ihnen sehr dabei, neue Kunden zu gewinnen. Um die Kundengewinnung voranzutreiben, führte Michael Schafhauser intensive Recherchen durch: Er notierte sich Unternehmen und überprüfte deren Webseiten, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Dann nahm er telefonisch Kontakt auf, um seine Erkenntnisse zu teilen - ein Prozess, der anfangs viele Absagen mit sich brachte, im Nachhinein aber eine wertvolle Lektion war, weil er ihm dabei half, seine Zielgruppe genau zu verstehen.Später wechselten Michael und Lobna Schafhauser zur E-Mail-Akquise: Sie versendeten personalisierte Videos - und konnten so die größten Player in der Fitnessbranche gewinnen. Als sie schließlich genug Kapital hatten, um Ads zu schalten, wurde es noch einmal wesentlich einfacher, neue Kunden zu gewinnen. Heute sind die beiden Copywriter stolz auf das, was sie erreicht haben, denn sie führen ein Leben, von dem andere Menschen nur träumen können.Das rät Michael Schafhauser anderen CopywriternDas Beispiel von Michael Schafhauser zeigt: In der Kundengewinnung als Copywriter kommt es nicht auf Massenwerbung an, sondern es geht darum, persönlich auf Menschen zuzugehen - und das, ohne direkt etwas zurückzuerwarten. Schließlich müssen Copywriter erst einmal beweisen, dass sie das, was sie versprechen, auch umsetzen können. Zuerst zu geben, ohne sofort eine Gegenleistung zu erwarten, ist ein Weg, um seine Expertise zu demonstrieren und gute Referenzen zu gewinnen. Diese Referenzen sind später entscheidend für die Kundengewinnung."Als Copywriter Kunden zu gewinnen, erfordert vor allem die Bereitschaft, die Extrameile zu gehen", betont Michael Schafhauser. "Denn es gilt: Auf der Extrameile gibt es keine Staus, denn die wenigsten Menschen sind dazu bereit, zusätzliche Arbeit zu investieren. Trotz Rückschlägen ist es außerdem wichtig, das Ziel immer im Auge zu behalten. Dann gelingt auch die Kundengewinnung als Copywriter. Wer bereit ist, die Arbeit zu investieren, wird später die Früchte ernten."