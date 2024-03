Michael Hill International Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Michael Hill herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,58 Punkten, was darauf hinweist, dass Michael Hill weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zugewiesen. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine ähnliche Stabilität, wobei Michael Hill auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60,23). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Michael Hill-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Michael Hill diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,86 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,71 AUD) verglichen, was eine Abweichung von -17,44 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (0,78 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,97 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Michael Hill-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Michael Hill zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Michael Hill bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".