Michael Bröcker verlässt Chefredaktion von 'The Pioneer'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Journalist Michael Bröcker verlässt die Chefredaktion von "The Pioneer", bleibt aber Mitgesellschafter. Er werde "auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen" seinen Posten zum Jahreswechsel aufgeben, hieß es am Wochenende von Media-Pioneer-Gründer Gabor Steingart in seinem Morning-Briefing. Bröcker bleibe Mitgesellschafter des Medien Startups Media Pioneer Publishing AG. Über weitere Formen der Zusammenarbeit, zum Beispiel die Entwicklung neuer Podcast-Formate und die Produktion einer möglichen TV-Show, werde derzeit gesprochen. Das Portal "Medieninsider" hatte zuerst über die Personalie berichtet.

Am Freitag hatte außerdem der Medienkonzern Axel Springer, der an Media Pioneer Anteile hält, bekanntgemacht, in Zusammenarbeit mit dem Pioneer-Medienunternehmen "demnächst" auch in Deutschland seine bislang vor allem in den USA bekannte journalistische Marke "Politico" zu starten. Redaktionell sollen die Marken getrennt bleiben./rin/DP/he