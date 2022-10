Michael Acton Smith OBE ist Hauptredner der EMEA-Sitzung der PANGEO Global Employment Conference von Globalization Partners (G-P)

London (ots/PRNewswire) -Der Mitgründer und Co-Executive Chairman von CALM wird mit Richa Gupta, dem CHRO von G-P, über bessere mentale Fitness und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sprechen.Globalization Partners (G-P) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3664802-1&h=3550479663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3664802-1%26h%3D3200015504%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D21q4_gbl_all_all_pr_digital%26a%3DGlobalization%2BPartners%2B(G-P)&a=Globalization+Partners+(G-P)), die führende Global Employment Platform™, die es Unternehmen ermöglicht, schnell, einfach und regelkonform jeden an jedem Ort einzustellen, hat heute bekannt gegeben, dass Michael Acton Smith OBE als Hauptredner auf der EMEA-Bühne der PANGEO-Konferenz am 18. Oktober um 14:00 Uhr GMT auftreten wird.PANGEO ist die ursprüngliche und größte globale Beschäftigungskonferenz, die eine erstklassige Auswahl an Rednern, Wachstumsexperten, Gründern und Führungskräften präsentiert, um Unternehmen mit den Ideen, Fähigkeiten und Best Practices auszustatten, die sie benötigen, um in der Welt der globalen Hybrid- und Telearbeit erfolgreich zu sein. Die Konferenz bringt Visionäre aus der ganzen Welt zusammen, die über wichtige Trends, Strategien und persönliche Erfahrungen beim Aufbau effizienter und integrativer globaler Remote-Teams diskutieren werden.Michael Acton Smith (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3664802-1&h=3414748045&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3664802-1%26h%3D596941198%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.chartwellspeakers.com%252Fspeaker%252Fmichael-acton-smith%252F%26a%3DMichael%2BActon%2BSmith&a=Michael+Acton+Smith) OBE ist ein phänomenal erfolgreicher Technologieunternehmer. Er ist Mitgründer und Co-Executive Chairman von Calm, der führenden Marke für mentale Wellness mit der Nummer 1 App für Schlaf, Meditation und Entspannung. Im Jahr 2022 zählte das Time Magazine CALM zu den einflussreichsten Apps der Welt. In den letzten 10 Jahren haben über 100 Millionen Menschen die Calm-App heruntergeladen. Im Jahr 2020 festigte Calm seine Position als weltweit erstes Einhorn für mentale Gesundheit - und wird jetzt mit mehr als 2 Milliarden USD bewertet. „Ruhe", das Buch von Michael Smith, wurde als „ein praktischer und angenehmer Leitfaden zur Achtsamkeit des 21. Jahrhunderts" beschrieben. Vor Calm war Michael Smith Mitgründer von Mind Candy, Mitgründer von Firebox.com, Silicon drinkabout und Berwickstock, einem Boutique-Musikfestival. Bei den Neujahrsehrungen 2014 wurde er für seine Verdienste um die Kreativindustrie zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt.Michael Smith ist seit langem fasziniert von Neurowissenschaften, Flow-Zuständen und geistiger Fitness und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Meditation als eine einfache, aber wertvolle Fähigkeit auf der ganzen Welt zu verbreiten. In seinem Gespräch mit Richa Gupta, CHRO bei G-P, wird er darüber und über seine Beobachtungen zu den Vorteilen der Meditation, ihrer Anwendung im Unternehmensumfeld und darüber, wie er die anerkannt glücklichste App der Welt entwickelt hat, sprechen.„Stellen Sie sich vor, Sie wären für die Entwicklung der glücklichsten App der Welt verantwortlich? Unser Unternehmen ist ein Nutzer von CALM und als jemand, für den die Gesundheit und das Wohlbefinden des G-P-Teams an erster Stelle stehen, schätzen wir alles, was es für unsere Angestellten tut", sagte Richa Gupta, CHRO, G-P. „Dies ist ein Thema, das mich wirklich fesselt, und ich freue mich darauf, Michael Smiths Geschichte zu vertiefen und habe keinen Zweifel daran, dass mein Gespräch mit ihm ein persönliches Highlight meiner Erfahrungen in diesem Jahr bei PANGEO sein wird."Die PANGEO findet im Laufe des 18. Oktober in drei Regionen statt. Michael Acton Smith wird den Hauptvortrag zum EMEA-Teil der Veranstaltung halten. Eine vollständige Liste der Redner finden Sie hier. Folgen Sie uns bitte auf den sozialen Medien, um spannende Ankündigungen und Updates zu erhalten. Die Registrierung ist kostenlos und öffentlich, für die allgemeine Registrierung klicken Sie hier. Zur Medienregistrierung hier klicken (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3664802-1&h=2164073398&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3664802-1%26h%3D969447804%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpangeoconference.com%252Fmedia-kit%26a%3Dclick%2Bhere&a=hier+klicken). Für Medienanfragen: Siobhán CalpinSenior PR (Public Relations) Manager EMEA & APACscalpin@globalization-partners.com