Mi Ming Mart Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Mi Ming Mart. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsbeiträge haben weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Mi Ming Mart in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mi Ming Mart mit 11,59 Prozent derzeit über dem Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Mi Ming Mart hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,14 Prozent erzielt, was 18,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,31 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 2,63 Prozent, und Mi Ming Mart liegt aktuell 11,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mi Ming Mart beträgt 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 40 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher aktuell unterbewertet und wird in dieser Kategorie als "Gut" eingeschätzt.