Mi Ming Mart Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Mi Ming Mart, ein Unternehmen im Bereich Spezialität Einzelhandel, hat eine Dividendenrendite von 11,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (5,33 %) eine überdurchschnittliche Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 6,27 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Mi Ming Mart, liegt dieser bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 55,88) führt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Mi Ming Mart ist neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet, gilt die Aktie von Mi Ming Mart als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,91 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,06. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".