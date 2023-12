Mi Ming Mart Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Einzelhandelskette Mi Ming Mart hat kürzlich eine Dividendenrendite von 11,59 % angekündigt, was über dem Branchendurchschnitt von 5,33 % liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Dividende als "Gut". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Eine ähnliche Bewertung erhält Mi Ming Mart auch in der technischen Analyse, da der Aktienkurs sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wird die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 6,91 insgesamt 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Mi Ming Mart-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mi Ming Mart jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mi Ming Mart-Analyse.

Mi Ming Mart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...