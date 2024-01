Mi Ming Mart Aktie: Alles kein Problem!

Die Diskussionen rund um Mi Ming Mart auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider, so Anleger. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Aktie von Mi Ming Mart wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Mi Ming Mart wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mi Ming Mart mit einer Rendite von -9,14 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,85 Prozent. Auch hier liegt Mi Ming Mart mit 5,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mi Ming Mart-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,15 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,13 HKD) weicht somit -13,33 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,14 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,14 Prozent), wodurch die Mi Ming Mart-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Mi Ming Mart-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.